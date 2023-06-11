بولندا تعلق على تقارير غربية عن ضلوعها في تفجيرات "السيل الشمالي"

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وأضاف زارين عبر تغريدة على تويتر "منذ عدة أشهر، نوقشت نظريات وفرضيات مختلفة حول هذه القضية. وهذا يشبه تكتيكات الضجيج المعلوماتي الهادفة إلى تزوير الصورة الحقيقية للأحداث".

في الوقت نفسه، يتهم زارين، روسيا بالضلوع في تفجير الانابيب بدافع مزعوم لديها لارتكاب هذه الهجمات الإرهابية.

ويأتي تعليقه ردا على تقارير غربية صدرت أمس بخصوص ضلوع بولندا في التفجيرات، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المحققين الألمان يتحرون الأدلة التي تفيد باستخدام بولندا كقاعدة عملياتية لشن الهجمات السابقة على أنابيب السيل الشمالي.

كما أشارت بيانات التحقيق، وفق الصحيفة، إلى أن بولندا كانت مركزا لوجستيا وتمويلا لتلك الهجمات.

وشددت الصحيفة الغربية على أن بولندا التي تجري تحقيقاتها الخاصة، تحاول منذ شهور معرفة ما تحقق حوله ألمانيا بخصوص تفجيرات السيل الشمالي. بالمقابل نوهت الصحيفة بأن ممثل الأمن القومي البولندي لا ينكر تورط بعض الشركات البولندية في الهجمات الإرهابية على أنابيب السيل الشمالي.