رئيس الوزراء العراقي: القطاع الصحي يمثل واحدة من أهم أولويات الحكومة

العالم- العراق

وذكر بيان للمكتب الاعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الصحة في الاردن، فراس الهواري والوفد المرافق له.

وأشار إلى أنه"جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الطبي وتوطين الصناعات الدوائية، كما تناول اللقاء آليات العمل المشترك في مجال إدارة المستشفيات ومكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "عمق علاقات الأخوّة التاريخية بين العراق والأردن، وأهمية عقد اللقاءات المتواصلة مع الأشقاء".

وشدّد على أن "القطاع الصحي يمثل واحدة من أهم أولويات الحكومة التي أفردت لها حيزاً في برنامجها الحكومي"، مشيراً إلى "امتلاك العراق تجارب غنية بسبب ما مرّ به من ظروف، لاسيما خلال حربه ضد الارهاب".

من جانبه، نقل الوزير الضيف "تحيات رئيس الوزراء الأردني إلى السوداني، وتطلُّع بلاده إلى توطيد التعاون في مختلف المجالات".