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قائد حرس الحدود الايرانية: سنرصد حدود البلاد بأحدث المعدات المتطورة

قائد حرس الحدود الايرانية: سنرصد حدود البلاد بأحدث المعدات المتطورة
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي انه سيتم رصد حدود البلاد بأحدث المعدات المتطورة.

العالم- ايران

وقال العميد كودرزي في مراسم توديع وتقديم قائدي حرس الحدود السابق والجديد بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب): لقد ضحى شهداؤنا بأعز مايملكونه أي أرواحهم الغالية من أجل رفعة الوطن وأمنه، ولهم مساهمة كبيرة ومؤثرة في تقديم أسمى نعمة وهي ضمان أمن الوطن.

وأضاف قائد حرس الحدود: بواسطة الآلية التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة في الخطة الشاملة الذكية ، ارتفع مستوى الإعداد والتدريب على المهارات، وتم توفير المعدات المتطورة لحرس الحدود.

وشدد على أهمية تدريب القوات ورفع مستوى مهاراتهم وقال: يجب تحويل التدريب إلى مهارات مع مزيد من الممارسة من أجل تحقيق النتائج المرجوة في المجال العملي.

وتابع كودرزي قائلا: على القادة أن يطلبوا التدريب من المتعلمين حتى تحفز هذه المسألة المتعلمين أكثر في هذا المجال.

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