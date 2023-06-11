ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان

العالم - باكستان

وضربت العواصف مناطق "بانو" و"لاكي مروات" و"كراك" بإقليم "خيبر بختونخوا" واصيب أكثر من 145شخصا ونفق الاف المواشي.

وقالت السلطات الباكستانية:"إن هناك العديد من المفقودين وان بعض الاشخاص دفنوا احياء بسبب انهيار اسقف وجدران منازلهم بسبب الامطار والعواصف الشديدة وتسببت في اقتلاع الأشجار وتدمير أبراج نقل الكهرباء.

كما اعلنت عن حالة الطوارئ في المقاطعات الأربع وحذر بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في مقاطعة السند من هطول أمطار غزيرة للغاية وهبوب رياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم أمس السبت،عن حزنه وأسفه إزاء سقوط خسائر في الأرواح جراء الأمطار والرياح كما وجه السلطات بمتابعة عمليات الإغاثة.

يشار إلى أن الأمطار الموسمية والفيضانات قد اجتاحت باكستان العام الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتضرر حوالي 33 مليون شخص آخرين وتشريد ما يقرب من 8 ملايين.