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المنظمات العربية.. التأثير والدور.. الحلقة الأولى

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

 تفتح هذه الحلقة من برنامج "نوافذ" نافذة على المنظمات العربية ودورها وتأثيرها.

العالم نوافذ

وظيفتها رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية ومد جسور الحوار والتعاون فيما بينها.. مهمتها النظر في مناحي الحياة للإنسان العربي والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا.. دورها بإيجاز هو التصدي لمشكلات الإنسان العربي ومعالجتها بما يستحق من عناية واهتمام.

فأين هي اليوم مما أنيط بها من مهام من أجل تحقيق ما انتدبت إليه؟ وما مدى فعاليتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وتربويا وفي النظر في نهضة الإنسان العربي؟

وتستضيف هذه الحلقة من البرنامج رئيس شبكة الإعلام العراقي أمين ناصر، وأستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية د.حسن جوني، ومدير ومؤسس مركز سيتا للدراسات د.علوان أمين الدين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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المنظمات العربية.. التأثير والدور.. الحلقة الثانية