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مراسل العالم: اشتباكات عنيفة جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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