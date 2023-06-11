بيسكوف: رعاة نظام كييف لا يسمحون ببدء أي مفاوضات مع روسيا

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وأضاف بيسكوف - في تصريح له:" إن رعاة نظام كييف لا يسمحون ببدء المفاوضات مع موسكو، وأن روسيا لا ترى فائدة من ذلك حتى لو كانت راغبة في بناء حوار مع كييف".. مشيرا إلى أنه "لا توجد شروط للتفاوض مع نظام كييف".

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا تشهد في الوقت الراهن حربا ضدها على جميع الجبهات.

وميدانيا.. أفاد خبراء الألغام من المجموعة الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بأن الألغام التي تستخدمها القوات الأوكرانية، هي ألغام ألمانية مضادة للدبابات.

وأعلن عسكري روسي بالقول:" إن "وحدات القوات الأوكرانية المجهزة بأسلحة شمال الأطلسي (ناتو)، غالبا ما تستخدم الألغام الألمانية المضادة للدبابات والتي يتم نشرها في منطقتنا في محور"دونيتسك" شرقي أوكرانيا.

وأضاف أنه على الرغم من استخدام أنواع جديدة من الأسلحة من قبل القوات الأوكرانية إلا أن القوات الروسية تتعامل معها بسرعة عالية في الحال وتصدها.

على صعيد متصل، تعمل فرقة المتفجرات في سلاح الهندسة العسكرية الروسية على نزع الألغام الأرضية على طول خطوط العملية العسكرية الروسية الخاصة.

في المقابل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الاوكرانية في خاركيف أوليه سينيهوبوف أن القوات الروسية شنت هجومين على خط أنابيب الأمونيا الرئيسي في منطقة كوبيانسك بمنطقة خاركيف.. ولا يوجد تسرب للأمونيا أو تهديد للناس.

وقال سينيهوبوف إنه خلال اليوم الماضي، واصلت القوات الروسية قصف مناطق خاركيف وكوبيانسك وتشوهيف وبودوخيف في المنطقة".

كما إتهم الروس بضرب مؤسسة مدنية في منطقة بوهودوخيف باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار .