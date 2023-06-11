الاتحاد الأوروبي يعلن دعم تونس في إطار "حزمة تعاون شاملة"

العالم - اوروبا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، عن "حزمة شاملة" من 5 نقاط للتعاون مع تونس، تشمل تطوير اقتصادها ومعالجة قضية الهجرة وتهريب البشر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثته مباشرة عبر حسابها بموقع تويتر، عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيد مع كل من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نريد أن نحتفل بمرحلة هامة من العلاقة بين تونس و الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الأخير هو أكبر مستثمر وشريك تجاري أجبني لتونس.

وأضافت: "تونس شريك هام نقدره جدا وهذا وينعكس في تواجدنا ( الزعماء الأوروبيين الثلاثة) في تونس اليوم".

وتابعت أنهم أجروا نقاشا جيدا مع الرئيس قيس سعيد.

ومضت قائلة: "الاتحاد الأوروبي يشترك مع تونس ما هو أكثر من القرب الجغرافي، نشترك معها التاريخ".

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس على حزمة شاملة ذات خمس ركائز" تشمل تطوير الاقتصاد التونسي، ودعم التبادل التجاري والاستثمار، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة".

تونسيا، أفادت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب عبر فيسبوك، بـ"لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته"، مشاركة عدة صور من لقاءاتهم فقط.

وفي وقت سابق الأحد، وصل الوفد الأوروبي الثلاثي إلى تونس في زيارة غير معلنة المدة، لبحث "العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة".