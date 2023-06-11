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استشهاد احد منتسبي قوى الامن الداخلي في إيذه بمحافظة خوزستان

استشهاد احد منتسبي قوى الامن الداخلي في إيذه بمحافظة خوزستان
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان عن استشهاد النقيب محمد قنبري أحد منتسبي قوى الامن الداخلي في مدينة إيذه اليوم الاحد أثناء اداء واجبه.

العالم- ايران

وقال العقيد حجت الله سفيد بوست، اليوم الأحد : إن أعداء النظام الاسلامي كانوا قد دعوا في الأيام الماضية الى خلق حالة من انعدام الأمن في عيد ميلاد الراحل "كيان بير فلك".

وتابع انه لهذا السبب ولضمان سلامة الأهالي، تمركزت قوات شرطة مدينة إيذه في مكان اقامة المراسم.

واوضح انه في إحدى مراكز ضمان الأمن العام ، قام شخص معروف الهوية بقيادة سيارته باتجاه منتسبي قوى الامن الداخلي المتواجدين في مكان المراسم، وبادر في اجراء اجرامي الى دهس النقيب "محمد قنبري" الذي استشهد على الفور.

وقال هذا الضابط البارز في قوى الامن الداخلي لمحافظة خوزستان ان منتسبي الشرطة المتمركزين في الموقع بادروا في الوقت المناسب لإيقاف السيارة ، أطلقوا النار على المهاجم الذي أصيب وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

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