المندلاوي يبارك للعراقيين اقرار الموازنة ويعتبرها الأهم بين الموازنات السابقة

العالم -- العراق

وذكر بيان لمكتب النائب الاول تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بارك للشعب العراقي إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، مثمناً الجهود الكبيرة للجنة المالية النيابية في انضاج فقرات القانون وتضمين حقوق المواطنين، شاكراً في الوقت ذاته حرص النواب في تمرير الموازنة باعتبارها الأهم بين الموازنات السابقة كونها لثلاث سنوات مالية وترتبط بالبرنامج الحكومي وتلبي طموحات الشعب".

واكد المندلاوي، بحسب البيان، ان "السلطتين التشريعية والتنفيذية كانتا حريصتين على حسم ملف المحاضرين والاداريين وتثبيت العقود، وبقية الفئات، وضمان الحقوق التقاعدية للمتعاقدين المتوفين ممن لم يتم تثبيتهم بسبب بلوغهم السن القانونية، واستيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم."

وأضاف، ان "الموازنة الحالية ركزت على تقليل الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية لتعظيم ايرادات الدولة، فضلاً عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، وانشاء المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وزيادة حصة المحافظات لإعادة إعمار المناطق الاشد فقراً بهدف تحقيق التوازن في التنمية والارتقاء بواقعها، اضافة لمنح التخصيصات الكافية لتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء والبطاقة التموينية، وتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية، ودعم نشر البحوث العلمية ضمن المستويات العالمية".