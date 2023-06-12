كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد

العالم - ايران

واكد كنعاني في بيان على الاستراتيجية الإقليمية والسياسة الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تقوية وتعميق العلاقات مع دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وتنمية مبدأ الجوار، معرباً عن أمله في أن تتطلع دول المنطقة إلى المستقبل وبعيدا عن الخطاب التقليدي السابق، وبناء أطر جديد للتعاون في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التطورات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة بالواعدة وضمن إطار مصالح جميع دول المنطقة، وأضاف: تتحمل دول المنطقة مسؤولية جماعية في دفع مصالح المنطقة قدماً، وإيران دعمت دائما الحوار والتعاون مع دول الخليج الفارسي كشركاء في المنطقة.

وجدد كنعاني التأكيد على المواقف الدائمة لإيران، واعتبر الجزر الإيرانية الثلاث، أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، جزءا لا يتجزأ وأبديا من أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر بيان هذا المجلس بشأن القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي غير مناسب، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع برنامجها النووي السلمي على أساس حقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة بالتفاعل مع الدول المعنية والوكالة الدولية.

وفي الختام أكد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن مرة أخرى عزمها الجاد على تحقيق منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة بالتعاون مع جيرانها وأشقاءها في مجلس تعاون الخليج الفارسي.