تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر

العالم - ايران

وقال العميد تنكسيري في مقابلة اذاعية، اليوم الاثنين، ان تبيين انجازات الثورة الاسلامية يحظى بالاهمية واذا تقاعسنا عن ذلك يروي اعداءنا سير الاحداث كما يحلو لهم فلذلك يجب ان نبين الحقائق للمواطنين وخاصة جيل الشباب.

وتابع العميد تنكسيري ان اكبر مدى للصواريخ الايرانية قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران كان 40 كيلومترا لكن اليوم فان اقل مدى للصواريخ الايرانية هو 40 كيلومترا ، كما اننا نصنع بانفسنا السفن والصواريخ وان جميع من شاهدوا معداتنا وقوتنا العسكرية قالوا بأنهم لم يكونوا يظنون ان هذه الانجازات ستتم وان تبلغوا هذا المستوى ، "ان كل هذا التطور الذي بلغته ايران حصل في ظروف الحظر القاسية، وهذا يولد الشعور لدينا باننا قادرون".

واضاف قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية " بفضل الله تعالى فاننا من الدول الاوائل في المنطقة في مجال التسليح العسكري، كما اشار العميد تنكسيري الى سفينة الشهيد سليماني الحربية التي تعتبر سفينة فريدة من نوعها وصممت وصنعت على يد الخبراء الايرانيين ومن درسوا في الجامعات الايرانية ، واضاف " لأول مرة تم تركيب صواريخ عمودية الاطلاق وصواريخ مداها 2000 كيلومتر على ظهر سفننا ، ان العدو يعلم ما نفعله ولذلك يحاول منعنا من تحقيق اهدافنا فلذلك يخلق المشاكل امامنا".

واردف قائلا " قبل انتصار الثورة الاسلامية لم تتجرأ ايران على توجيه السؤال للسفن التي تدخل مياهها الاقليمية عن سبب الدخول الى مياهنا ، لكن اليوم فان دول بريطانيا واميركا وفرنسا ونيوزيلندا واستراليا لا يسمح بدخول سفنها الى المياه الايرانية وانها عندما تريد الدخول الى المنطقة تدخل بسرعة الى مياه الدول الجارة، وهذا هو معنى "الاقتدار".