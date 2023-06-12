أوكرانيا تعلن السيطرة على عدة قرى في منطقة دونيتسك

العالم - خاص بالعالم

في اطار ما وصفتها عمليات هجومية ودفاعية مضادة كييف تعلن عن استعادة جيشها عدة قرى في منطقة دونيتسك شرقي البلاد محققا بذلك أول مكاسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن قواتها تخوض معارك ضارية في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية مشيرة الى ن اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو خمسة وعشرين معركة بالقرب من باخموت في الشرق وإلى الجنوب بالقرب من أفدييفكا ومارينكا وهي بلدات تقع جميعا في منطقة دونيتسك وكذلك بالقرب من لوغانسك.

وفيما نشر مسؤولون اوكرانيون افلاما مصورة تظهر جنودا يرفعون العلم الأوكراني اكدوا السيطرة على بعض القرى في الجبهة الشرقية فيما اعلن كل من الجانبين أن قواته كبدت الطرف الآخر خسائر فادحة في الأفراد والمعدات على مدى الأسبوع الماضي.

من جهتها نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط لتدمير نقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية في حين اعلن القوات الروسية انها صدت هجمات معادية على محور باخموت وان أنظمة الدفاع الجوي اسقطت مسيرات أوكرانية كما اشارت الى استهداف موقع كان يوجد به نائب رئيس الوزراء الروسي في خيرسون بصواريخ أوكرانية بعيد مغادرته المنطقة.

اشتعال الجبهات في الشرق يأتي فيما فيما اعلنت كييف عن مقتل عدد من الاشخاص وفقدان العشرات بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون جنوبي اوكرانيا فيما اتهم مسؤولوها القوات الروسية بقصف قوارب كانت تنقل من تم اجلاؤهم من المنطقة.

ووسط تبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن تفجير السد قال الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي إن المحكمة الجنائية الدولية باشرت التحقيق في تدمير السد مشيرا الى زيارة ممثليها خيرسون في الأيام الأخيرة لتقصي الحقائق.

وتسبب الحادثة بفيضانات في سبعة وسبعين بلدة وقرية في خيرسون وميكولايف اجلي على اثرها الالاف كما أثارت مخاوف من وقوع كوارث إنسانية وبيئية بعدما غمرت مياه الفيضانات عددا من المنشآت الخطرة.