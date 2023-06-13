قتلى ومصابون بحادثي دهس وطعن.. ماذا يحدث في نوتنغهام؟

العالم - خاص بالعالم

من تلك التفاصيل التي اوردتها الشرطة البريطانية فقد تم اعتقال مشتبها به في قتل ثلاثة أشخاص بحادثين، وإصابة ثلاثة في محاولة دهس بشاحنة في مدينة نوتنغهام وسط إنجلترا.

تقارير صحفية قالت ان الشرطة عثرت على القتلى الثلاثة في شارعين بمدينة نوتنغهام، مرجحة وجود صلة بين حادثي القتل والدهس بالشاحنة الذي أصيب فيه ثلاثة آخرون نقلوا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.



المصادر نفسها قالت أن المعتقل رجل يبلغ من العمر احدى وثلاثين سنة ، مضيفة أن شرطة نوتنغهام عثرت على القتلى الثلاثة، ثم علمت بعد ذلك بقليل بحادث الدهس الذي وقع في مكان آخر غير بعيد من أماكن العثور على القتلى.



ونشرت وكالات اخبارية صورا تظهر مناطق مطوقة في نوتنغهام، وحضورا مكثفا لعناصر من خدمات الطوارئ وضباطا من مختلف الوكالات، لتنسيق استجابة الشرطة والإسعاف والإطفاء..



وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق من صباح الثلاثاء أن حادثا خطيرا وقع في نوتنغهام، على مسافة حوالى مائتي كيلومتر شمال لندن،وصفته بالمروع والمأساوي..



وفيما عمدت سلطات نوتنغهام لإغلاق العديد من الطرق وتعليق عمل شبكة الترامواي للتحقيق في ملابسات هذه الحوادث،وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك هذه الحوادث بالصادمة.



فتكرار تلك الاحداث في بريطانيا يطرح اسئلة عدة ، لا سيما وان ما حصل الخميس حيث قبضت الشرطة على شخص على خلفية حادث اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن، امر يزيد من منسوب الغموض.



يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية هجمات سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب.

ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.

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