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تشييد مبنى دائمي لموكب مسجد جمكران المقدس بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة

تشييد مبنى دائمي لموكب مسجد جمكران المقدس بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير موكب مسجد جمكران المقدس بدء عمليات تأهيل قطعة أرض خاصة بهذا الموكب من اجل تشييد مبنى دائمي على الطريق بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

العالم - ايران

وقال حجة الاسلام السيد مهدي هاشمي زادة في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس ان هذا الموكب سمي باسم"مع امام منصور" وتم شراء قطعة ارض مساحتها 3 آلاف متر مربع له بمساهمة الخيرين وعشاق الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

وموقع هذه القطعة من الارض هو بالقرب من العمود 1090 في الطريق الذي يوصل الزوار من النجف الاشرف الى كربلاء المقدسة وان الهدف من انشاء مبنى دائمي للموكب هو تقديم الخدمات لزوار الامام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ليس فقط في ايام الزيارة الاربعينية بل طوال ايام السنة.

وستكون واجهة هذا الموكب شبيهة بواجهة مسجد جمكران المقدس وان العمل الان هو في مرحلة ازالة الاتربة وتسطيح الارض وان التبرعات المالية للمؤمنين المساهمين ايضا يتم استقبالها على موقع الكتروني مخصص لهذا الأمر تحت عنوان " https://mokeb.jamkaran.ir/" ، وان الموكب سيقدم خدمات ثقافية وفنية وتعليمية واسكانية طوال ايام السنة.

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تشييد مبنى دائمي لموكب مسجد جمكران المقدس بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة

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