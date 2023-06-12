الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحذيرات عاجلة للمصريين لیوم الثلاثاء

تحذيرات عاجلة للمصريين لیوم الثلاثاء
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الزراعة المصرية متمثلة في مركز معلومات تغير المناخ، تحذيرات عاجلة للمواطنين المصريين بعد توقعها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، غدا الثلاثاء.

العالم _ افريقيا

ولفتت نشرة التحذيرات، إلى أنه سيصاحب نشاط الرياح سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وطلبت الوزارة من المواطنيين توخي الحذر والابتعاد عن اللوحات الإعلانية الضخمة، لعدم تكرار أزمة كوبري أكتوبر حيث سقطت لوحة ضخمة على رؤوس المواطنيين.

1- تجنب التواجد بجوار الإعلانات الكبيرة والأعمدة والأشجار أثناء هبوب العاصفة.

2- شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم.

3- مرضى الحساسية والجيوب الأنفية الابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان.

ووصف مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الوضع الحالي لحالة الطقس على أنه حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية، ستتأثر بها البلاد يوم غد الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.

وأكد المركز، أنه ستتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي، بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية.

روابط ذات صلة

متحدث باسم الحكومة: رئيس وزراء العراق يزور مصر غدا الإثنين

مصريون يردون بقوة على "السلام" مع كيان الاحتلال

الشهيد محمد صلاح فخر الامة

عقب مصرع سائح روسي.. وزارة البيئة المصرية توضح تفاصيل القرش في الغردقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوريل يتوقع بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت

تحذيرات عاجلة للمصريين لیوم الثلاثاء

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده على الحدود المصرية

مكتب رئيس الوزراء العراقي.. العراق ومصر يوقعان مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية

تشييد مبنى دائمي لموكب مسجد جمكران المقدس بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة

بشار الأسد يستقبل مساعد وزير الخارجية الإيرانية..وهذا ما دار بينهما