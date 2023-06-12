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السوداني يلتقي شيخ الأزهر ويدعوه لزيارة العراق

السوداني يلتقي شيخ الأزهر ويدعوه لزيارة العراق
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى زيارة العراق.

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن الأخير "التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية".

وقال السوداني، إن "المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوّه لا يمتُّ للدين بأيّة صلة، مشيراً إلى أنّ العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة، مؤكداً أهمية أن يسود الخطاب المعتدل، الذي يمثل روح الإسلام الحقيقية، التي تقوم على التعايش والأخوّة والمحبة والسلام".

ووجّه السوداني، "دعوة إلى شيخ الأزهر لزيارة العراق، مشيداً بدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين، مؤكداً أن زيارته إلى مصر إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمعهما".

من جانبه، قال شيخ الأزهر، إن "العراق بلد مهمّ في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل استطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي واجهها، وعبّر عن ترحيبه برئيس مجلس الوزراء، واستبشاره خيراً بحكومته، واعداً بزيارة العراق قريباً".

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