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بحث عملية توثيق التعاون بين جمارك إيران وجمهورية أذربيجان

بحث عملية توثيق التعاون بين جمارك إيران وجمهورية أذربيجان
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث سفير جمهورية إيران الإسلامية مع الرئيس الجديد للجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان ، سير عملية توثيق التعاون بين جمارك البلدين ، بما في ذلك في أربع مناطق حدودية.

العالم - ايران

والتقى السيد عباس موسوي ، سفير جمهورية إيران الإسلامية في باكو اليوم (الإثنين) ، وتحدث مع شاهين باقراوف ، الرئيس الجديد للجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان وعقد معه جولة من المباحثات.

وجرى في هذا الاجتماع ، التاكيد على توثيق التعاون بين جمارك البلدين ، خاصة في المناطق الحدودية الأربعة ، وإزالة العقبات وتسريع عملية الإجراءات الجمركية والترانزيت ، والاستخدام الأمثل للنظام الإلكتروني لإعلان المواصفات قبل دخول المنافذ الحدودية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ولدى البلدين إيران وجمهورية أذربيجان أربعة معابر حدودية نشطة للطرق والسكك الحديدية في مدن أستارا وبيله سوار وجلفا وبلدشت.

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