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رئيسي يصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس

رئيسي يصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الايراني ظهر اليوم (الاثنين) بالتوقيت المحلي إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس على رأس وفد رفيع المستوى.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ظهر اليوم (الاثنين) بالتوقيت المحلي على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر ان يحظي الرئيس الايراني في وقت لاحق باستقبال رسمي من قبل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو ، في القصر الرئاسي لهذا البلد والمعروف باسم "قصر ميرافلوريس" وعقب هذا اللقاء ستُعقد جلسة خاصة بين الرئيسين قبل ان تجري المباحثات المشتركة للوفود رفيعة المستوى من البلدين.

وسيجري خلال هذه الزيارة ، بالإضافة إلى المحادثات المشتركة بين الوفود الرفيعة المستوى والمفاوضات الخاصة للرئيسين ، التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران و "فنزويلا" من قبل مسؤولي البلدين.

الى ذلك سيلتقي الرئيس الايراني خلال زيارته لكاراكاس مع رئيس ورؤساء لجان المجلس الوطني الفنزويلي ويعقد اجتماعا مع النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال من إيران وفنزويلا.

وتعد "نيكاراغوا" و "كوبا" الوجهتين التاليتين للزيارة الرسمية للرئيس إلى منطقة أمريكا اللاتينية.

ويرافق الرئيس الايراني في هذه الزيارة وزراء الدفاع والخارجية والنفط والثقافة والإرشاد الإسلامي والصحة والعلاج.

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