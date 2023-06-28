العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم الكرملين عبر عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية. وثمن المتحدث دميتري بيسكوف في إفادة صحفية اعتيادية جهود ومبادرات الفاتيكان ورحب بتطلع البابا للمساهمة في إنهاء الصراع المسلح.

وقال ان مستشار الرئيس للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف سيتولى إجراء محادثات مع الكاردينال ماتيو زوبي بناء على طلب بوتين. وان المحادثات ستشمل الوضع فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وكذلك، بالطبع، السبل المحتملة للحل السياسي والدبلوماسي.

الفاتيكان اكد ان الغرض الرئيسي لهذه المبادرة هو تشجيع 'المبادرات الإنسانية' التي قد تساهم في حل الصراع.

وقال الكرسي الرسولي في بيان ان الهدف الرئيسي للمبادرة هو تشجيع المبادرات الإنسانية التي يمكن أن تساعد في الدفع باتجاه الحل للوضع المأساوي الحالي وإيجاد السبل للتوصل إلى سلام عادل.

هذه الزيارة تاتي بعد ثلاثة أسابيع على زيارة الكاردينال الايطالي إلى كييف؛ وهي الاولى لمسؤول كبير في الفاتيكان إلى موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الفاتيكان قد وصفها يومها بالقصيرة لكن المكثفة؛ وأبلغه خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وقفا لإطلاق النار لن يقود إلى السلام.

ورغم دعوات البابا فرنسيس المتكررة أسبوعيا منذ بدء الحرب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فشلت مبادرات الفاتيكان لإقامة تواصل مع السلطات الروسية حتى ارسلت اليها مبعوثها الكاردينال ماتيو زوبي.

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