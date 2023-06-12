غوتيريش يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

العالم-اوروبا

وقال في مؤتمر صحفي بنيويورك إن "أجراس الإنذار بشأن أحدث أشكال الذكاء الاصطناعي - الذكاء الاصطناعي التوليدي - تصم الآذان الآن".

وشدد في كلمته التي نشرت عبر "تويتر" على أن "العلماء والخبراء دعوا للتحرك، وأعلنوا أن الذكاء الاصطناعي تهديد وجودي للبشرية، لا يقل عن الحرب النووية".

وأكد أنه رغم إمكانياته وفوائده، إلا أن "من الواضح أن هناك مشاكل خطيرة أيضا، تتمثل في إمكانية إلغاء قرار البشر".

وكشف عن تأييده فكرة إنشاء وكالة دولية معنية بالذكاء الاصطناعي، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا الجديدة تتحرك بسرعة هائلة، وكذلك التهديدات التي تأتي معها".