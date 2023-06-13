الرئيس الكيني يتعهد بترتيب لقاء بين الجنرالين المتحاربين في السودان

العالم - السودان

واقترحت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD) خلال قمتها الحالية في جيبوتي مبادرة لحل الأزمة ورحب "مالك عقار" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالمبادرة، مشيرا إلى أن اللقاء المقترح بين البرهان وحميدتي سيركز على وقف إطلاق النار، وأن التفاوض مع من وصفهم بـ"المتمردين" يجري من أجل مصلحة السودان لإنهاء الأزمة.

وأكد عقار،"أن العمل جار لإيقاف الحرب والعودة إلى طاولة المفوضات، وأن ما يحدث في السودان تمرد وليس حربا أهلية، وأن الحكومة تسعى لمعالجته"، وفق تعبيره.

بدوره، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو التزام إيغاد بتنظيم لقاء "وجها لوجه" بين طرفي النزاع لإيجاد حل دائم للأزمة السودانية، مؤكدا أن الهيئة ستشرع خلال 3 أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث الأزمة.

وأكد روتو -في تصريحات على هامش القمة- أن مبادرة إيغاد المقترحة تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع، ولقاء بين البرهان وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي.

وذكر أن إيغاد توصلت إلى توافق بشأن 3 نقاط لحل الأزمة، بينها -بالإضافة إلى النقطتين المذكرتين سابقا- أن تبدأ لجنة حوار وطني بعد 3 أسابيع عملها لفتح مجال للقوى المدنية في السودان لمناقشة القضايا العالقة.

هذا ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار سرعان ما كان يتم الخرق من الجانبين.