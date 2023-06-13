مناورات مشتركة بين اليابان وأمريكا وفرنسا في بحر الصين ..طائرة صينية تراقب!

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وشملت المناورات التصدي للسفن الحربية والغواصات، ومراقبة الأجواء، حسبما أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي قالت إن المناورات جرت في الفترة من 7 إلى 10 يونيو.

هذا ونشرت الصين طائرة استطلاع فوق مياه المحيط الهادي شرق تايوان، الأسبوع الماضي، والتي قال تقرير إعلامي صيني إنها راقبت وجمعت معلومات استخبارية عن تدريب شاركت فيه قوات بحرية أمريكا واليابان وفرنسا وكندا.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الرسمية، يوم الأحد، عن محللين قولهم إن نسخة معدَّلة من طائرة الشحن "واي-9" مزوّدة بمعدات لجمع المعلومات الاستخبارية، قامت، على الأرجح، بمراقبة وجمع معلومات عن التدريب.

وكتبت الصحيفة عن مركز أبحاث يتخذ من بكين مقرا، القول إن حاملتي طائرات أميركيتين هما "يو.إس.إس نيميتز" و"يو.إس.إس رونالد ريغان"، كانتا تعملان حول جزر ريوكيو، ذات الأهمية الجيوسياسية في بحر الفلبين، منذ يوم الخميس الماضي.

وتفصل الجزر بحر الصين الشرقي عن بحر الفلبين، وتقع في غرب المحيط الهادي بين اليابان وتايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وقال الأسطول السابع الأميركي، في بيان: "إن الولايات المتحدة بدأت،"منذ يوم الجمعة"، التدريب في بحر الفلبين مع مجموعتين من حاملات الطائرات تعملان بشكل مشترك، لأول مرة منذ يونيو (حزيران) 2020".

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية رصد نسخة معدلة للاستطلاع من طائرة "واي-9" في المحيط الهادي،من يوم الخميسالماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة اليابانية، "إن الوزارة تجري تحليلاً لقطعة من المعدات المرفقة بالهيكل السفلي للطائرة "واي-9"، لم يسبق رؤيتها من قبل.

وزادت المواجهات العسكرية بين الصين من ناحية، وبين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى، في غرب المحيط الهادي، في السنوات القليلة الماضية، إذ ازداد نشاط الصين بهدف إظهار السيطرة في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وكذلك حول تايوان.

وللإشارة..أجرت اليابان وأمريكا وفرنسا تدريبات بحرية مشتركة سابقا 5 مرات، لكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حاملات الطائرات.