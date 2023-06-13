محمود عباس يصل إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس سيلتقي نظيره الصيني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين الصينيين.

والأسبوع الماضي، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، للصحافيين إن عباس"أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية- الفلسطينية الجيدة والودية تقليدياً".

وأضاف أن "الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني” و”الصين دعمت دائماً بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية".

وكان الرئيس الصيني قد زار السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث التقى الرئيس الفلسطيني وتعهّد بـ"السعي من أجل حل مبكر وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن “الصين وفلسطين صديقان أقرب من الأشقاء”.

وأعرب المسؤول الفلسطيني عن سعادته "لأن الصين بدأت تأخذ دوراً أكبر بكثير من الماضي في منطقة الشرق الأوسط منذ القمة العربية-الصينية" التي عقدت العام الماضي.