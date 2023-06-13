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جنبلاط: لا شيء يهزّ علاقتي بالرئيس بري

جنبلاط: لا شيء يهزّ علاقتي بالرئيس بري
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

وسط تزايد الكلام حول فتورٍ أصابَ العلاقة بين رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد جنبلاط لا شيء يمكنه أن يهزّ علاقتي مع الرئيس نبيه بري.

العالم_لبنان

وأوضح جنبلاط في حديث تلفزيوني ان نجله تيمور جنبلاط لم يطلب موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى يتم رفضه، مضيفاً: بعد الجلسة منشوف.

من جهتها أكدت مصادر مقرب من رئيس المجلس أن العلاقة بينه وجنبلاط لا تتوقف على التباينات، وتابعت: صحيح أننا نختلف في الموقف الرئاسي حالياً، إنما لا نختلف على العلاقة وضرورة استمرارها وبقائها وتطويرها، أما فكرة عدم إعطاء بري موعداً لجنبلاط وغيره فغير واردة أبداً.

وذكرت هذه المصادر أن رياسة المجلس بدأت تتلقى رسائل تطمينية من جنبلاط منذ الأمس، (امس الاول) بإصراره على التوافق واستحالة وصول جهاد أزعور الى سدة الرئاسة، وأن قراره ينسجم مع المسيحيين لدقة الموقف، لذلك ما رح تخرب الدني، وفق توصيف المصدر.

في حين ستقترع كتلة اللقاء الديمقراطي لجهاد ازعور ، تُشدّد مصادر اللقاء على انّ هذا الاقتراع ليس استهدافاً للمكوّن الشيعي ولا يرمي بتاتاً الى عَزله، إذ نحن نعرف جيداً توازنات هذا البلد وتركيبته، وبالتالي لا جدوى من ان يَعمد أحد الى استهداف أحد، ولذلك أكدنا في سياق دعمنا لأزعور ضرورة التفاهم والتوافق حوله بعيداً مِن نهج التحدي والفرض.

وتلفت المصادر إلى أنّ جنبلاط كان اوّل مَن طرحَ أزعور لرئاسة الجمهورية، ولذا لا بد من ان نكون مُنسجمين مع أنفسنا في جلسة يوم غد، مع الاشارة الى انه ربما كان من الأفضل لو اعتمَد أزعور تكتيكاً مختلفاً في إدارة ترشيحه.

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