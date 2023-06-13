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حزب الله والجبهة الشعبية: لمواجهة مشروع تهويد القدس وتدنيس الأقصى

حزب الله والجبهة الشعبية: لمواجهة مشروع تهويد القدس وتدنيس الأقصى
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وفدًا قياديًّا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة مسؤول الجبهة في لبنان هيثم عبده، حيث جرى البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في الساحتين الفلسطينية والعربية والمخيمات.

العالم_لبنان

وتناول اللقاء الأوضاع الفلسطينية بعد معركة ثأر الأحرار وسبل التنسيق لمواجهة المشروع الصهيو أميركي في المنطقة الذي يسعى إلى ضرب ركائز الوحدة الفلسطينية وتقويض عمل المقاومة الباسلة في الضفة والقدس ومناطق الـ48 متوجهين بالتحية إلى "صمود أهلنا في مواجهات الاحتلال في الضفة ونابلس.

وأدان المجتمعون اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى، محذّرين العدو من الأبعاد الخطيرة لمخطط التقسيم المكاني الذي تعمل لإنجازه حكومة العدو العنصرية، وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل.

وحيَّا المجتمعون استعداد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال لإضرابهم المفتوح المزمع عقده في 18 من حزيران الجاري تحت شعار ثورة حرية انتفاضة الإداريين، مؤكدين دعمهم للجنة الطوارئ الوطنية العليا وعلى إرادة أسرانا الصلبة في وجه طغاة السجون معاهدين على تحرير الأسرى بكافة الوسائل.

وفي الختام توجه المجتمعون بالتحية للشهيد البطل محمد صلاح (الجندي المصري) الذي ألقى الرعب في قلوب الصهاينة وزرع الأمل في قلوب كل الأحرار والشرفاء الرافضين للتسوية والتطبيع.

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