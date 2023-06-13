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«كورونا» غيّر سلوك الحياة البرية

«كورونا» غيّر سلوك الحياة البرية
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

بينما كانت دول العالم في حالة إغلاقٍ تام خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا؛ إلا أنّ هناك باحثين آخرين وجدوا ذلك فرصة لدراسة واستقصاء كيفية تأثير البشر على سلوك الحياة البريّة. باستخدام أجهزة الـGPS لتسجيل حركة الحيوانات.

العالم- منوعات

وقادت مارلي تاكر، عالمة البيئة من جامعة رادبود في هولندا، فريقاً دولياً مكوناً من 174 عالماً ركزوا على دراسة ما إذا كان سلوك الثدييات البرية الكبيرة قد تغيّر أثناء الوباء.

ووجدت نتائج الدراسة أنَّ الثدييات كانت أقرب بنسبة 36 بالمئة من الطرق المرورية، وأن مسافات حركتها على مدى 10 أيام كانت أطول بنسبة 73 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.

وعلى سبيل المثال، وجد فريق بقيادة عالم البيئة كريس ويلمرز أن الكوجر، وهي حيوانات سرية عادةً تتجنب المناطق السكنية، قد غامر واقترب من المناطق السكنية في سانتا كروز، بكاليفورنيا، في 2020 مقارنة بالسنوات السابقة.

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