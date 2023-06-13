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رئيس حكومة الإنقاذ: بعد 3 آلاف يوم من الصمود، الشعب اليمني قادر على إحداث المعجزات

رئيس حكومة الإنقاذ: بعد 3 آلاف يوم من الصمود، الشعب اليمني قادر على إحداث المعجزات
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور، أن ما قدمه الشعب اليمني في ملحمة الصمود لـ3 آلاف يوم بمواجهة العدوان، يفوق ما قدمته شعوبٌ خلال الحربين العالمية الأولى والثانية.

العالم - اليمن

وفي تصريح للمسيرة يوم أمس الاثنين، قال بن حبتور: "بعد ثلاثة آلاف يوم الشعب اليمني قادر على إحداث المعجزات وهو عمليا أنجزها بعيدا عن رهانات المتخاذلين".

وأضاف: "ثلاثة آلاف يوم من العدوان والحصار حولها الشعب اليمني لصالح البناء بالنظر إلى محدودية إمكاناته ومقارنة بإمكانات تحالف العدوان".

وخاطب "تحالف العدوان بقوله أنتم أمام فرصة للسلام الند بالند، ولدينا استعداد للعودة الى المربع الأول للمواجهة"، مضيفاً: "أنتم معنيون بالكف عن العبث بوحدة اليمن وتمويل المرتزقة".

وأوضح أن احترام الشعب لتاريخه وصبره وجلده تلاقى مع قائد صادق وشجاع وهو ما أثمر صمودا وانتصارا، مشيراً إلى أن الصمود الوطني لـ3 الاف يوم ما كان له أن يتحقق دون رؤية وثبات وشجاعة القيادة.

واختتم رئيس الوزراء اليمني تصريحه، بالتأكيد على أن اليمن جزء فاعل من المقاومة التي ترفض الهيمنة الغربية الصهيونية على المنطقة بكلها وعلى فلسطين بوجه الخصوص.

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