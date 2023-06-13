أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 13يونيو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-كيهان ..

رئيس الجمهورية في العاصمة الفنزويلية .. العلاقات الإقتصادية مع بلدان أمريكا اللاتينية ستشهد تطورا كبيرا.

- ارمان ملي ..

رئيس الجمهورية يبدأ جولة لمنطقة البحر الكاريبي تشمل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا .

- جوان ..

الناطق بإسم الخارجية.. الإتفاق النووي هو اساس للمفاوضات وليس ابرام إتفاق مؤقت .

- عصر ايرانيان ..

إستمرار وتسارع وتيرة انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية وسعر الذهب في البلاد.

- سياست روز ..

هلع في الكيان الصهيوني.. حزب الله قادر على إطلاق الفي صاروخ يوميا على "إسرائيل".

- اطلاعات ..

حزب الله لبنان يحذر .. سنقتحم منطقة الجليل بفلسطين المحتلة في اي عدوان صهيوني .

- جمهوري اسلامي ..

اشتداد المعارك بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية في محاور القتتال بجنوب وشرق أوكرانيا.

- ايران ..

تظاهرات غاضبة في ألمانيا تنديدا بالمناورات الجوية التي يجريها حلف الناتو ..

- اعتماد ..

إستشهاد ثمانية وعشرون طفلا ويافعا فلسطينيا برصاص جنود الإحتلال منذ مطلع هذا العام ..

- خراسان ..

جولة رئيس الجمهورية في أمريكا اللاتينية , تعزيز للتحالفات في الباحة الخلفية لأمريكا .

- افكار ..

الناطق بإسم الخارجية .. ليس هناك مسار لابرام إتفاق مؤقت بجدول اعمال المفاوضات النووية .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها( ضجة كبرى بأهداف صغیرة) عن المناورات الجوية لحلف الناتو بالمانيا..

هناك تغطية اعلامية غربية واسعة النطاق للمناورات الجوية التي بدءها حلف الناتو مؤخرا في المانيا , تغطية بتفاصيل واسعة حول هذه المناورات والطائرات والبلدان وغير ذلك.

( من الواضح للعيان بأن حلف الناتو يريد بهذه المناورات اثبات قدرته بعد فشله الذريع في أفغانستان وسوريا وحتى في أوكرانيا)

كما ان من بين اهداف هذه المناورات اعطاء انطباع غير واقعي حول وجود انسجام داخلي كبير بين اعضاءه وهو امر يتنافى مع واقع تفجر خلافات داخلية عديدة بين البلدان الاعضاء حول اوكرانيا والموقف ازاء روسيا وكذلك ازاء الصين.الى جانب ذلك يبدو ان الناتو يريد عبر هذه المناورات طمأنة الرئيس الاوكراني بمواصلة دعمه , الا ان تدهور الاوضاع الاقتصادية في بلدان هذا الحلف نفسها بسبب وطأة التكاليف الاقتصادية الباهضة الناجمةعن هذا الدعم تطرح علامات استفهام جدية على مدى قدرة هذه البلدان على مواصلة مثل هذا النهج.

2- سياسة روز..

نشرت صحيفة سياسة روز تقريرا خاصا عما سببته الحرب على اليمن من مآسي , وجاء في هذا التقرير الذي يحمل عنوان ( ضحايا ودمار ثلاثة آلاف يوم حرب)..

تحدثت دراسة اعدها مؤخرا المركز اليمني لحقوق الانسان بصنعاء عما سببته الحرب التي يشنها التحالف السعودي منذ عام 2015 على اليمن من خسائر ودمار ومآىسي انسانية باليمن , وحسب الدراسة ..

( الحرب العدوانية على اليمن ادت لإستشهاد واصابة ما يقرب من خمسين ألف مواطن من بين المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء )

كما دمرت هذا الحرب خلال ثلاثة الاف يوم اكثر من ستمائة الف منزل والف وسبعمائة مسجدا في اليمن , هذا الى جانب الاف المدارس والمستشفيات والمنشآت الثقافية والرياضية والطرق والجسور والمطارات والمواني ومحطات الطاقة .

3- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( حرب إقليمية في السودان )..

حرب الجنرالات الدائرة منذ اسابيع عديدة في السودان لها وجه اقليمي ايضا في الواقع الى جانب العوامل الداخلية ,

( ان الوجه الإقليمي للحرب المتأججة في السودان يتجسد بتضارب المصالح بين الإمارات وقطر , وكذلك بين مصر وإثيوبيا)

فقائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان معروف بفسحه المجال قبل هذه الحرب للقوى والتيارات الداخلية المحسوبة على الاخوان المسلمين رغبة منه في التقرب من قطر مقابل حليفه السابق ومنافسه اللدود الجنرال حميدتي المدعوم من الامارات .

والوجه الاقليمي الاخر للحرب بالسودان يرتبط بازمة سد النهضة باثيوبيا فالقاهرة تدعم موقف الجنرال البرهان لمواقفه المناهضة لسد النهضة باثيوبيا على نهر النيل فيما تدعم اثيوبيا الجنرال حميدتي.

وبالطبع تتداخل المصالح والاهداف هنا بين مصر والامارات رغم مواقفهما المشتركة المناهضة للاخوان المسلمين بشكل عام , فمصر تنظر لموضوع السودان من زاوية سد النهضة الاثيوبي بالدرجة الاولى فيما تنظر الامارات لموضوع السودان من زاوية مشاريعها الزراعية باثيوبيا والمرتبطة باقامة سد النهضة.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( حزب الله ينذر بإقتحام الجليل بأي عدوان صهيوني) ..

الاستفزازات الصهيونية الاخيرة بمنطقة كفر شوبا الحدودية بجنوب لبنان زادت من احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين حزب الله والكيان الصهيوني , وفي احدث تطور ..

( وجه حزب الله إنذارا صريحا للكيان الغاصب بأنه سيرد على أية حماقة صهيونية بإقتحام منطقة الجليل بشمال فلسطين المحتلة )

ان هذا الانذار الواضح يعكس مدى جهوزية حزب الله القتالية والتي استعرضها قبل مدة في المناورات الضخمة التي اجراها قرب الحدود مع فلسطين المحتلة في ذكرى انتصار المقاومة وطرد القوات الصهيونية من جنوب لبنان .

في الواقع عَمَّقَ الانذارُ الاخير لحزب الله اجواءَ الهلع في تل ابيب حيث حذَّرت محافلُ اعلامية وعسكرية صهيونية بان الانزلاق في حربٍ مع حزب الله يعني مواجهة الفَي صاروخ دقيق يوميا لامدٍ غيرِ محدود.

5- جمهوري اسلامي ..

نقلت صحيفة جمهوري اسلامي عن المدعي العام السابق بامریکا قولَه( إثبات الإتهامات سينهي حياة ترامب السياسية ) وجاء في تقرير الصحيفة ..

هذا ما اكده وليام بار المدعي العام السابق في امريكا خلال فترة حكم ترامب في معرض اشارته للمأزق القضائي الخانق الذي يواجهه الاخير, ويقول بار

(إن إدانة ترامب في أي من لوائح الإتهام المطروحة ضده سيؤدي لصدور حكم بالسجن يضع نهاية دراماتيكية لحياته السياسية)

هذا وتقول اوساط قضائية امريكية ان الاتهامات الفدرالية المرتبطة باخفاء ترامب لوثائق سرية بمنزله ستكلفه غاليا امام القضاء هذا بالاضافة للوائح الاتهام الجنائية التي ترتبط بالتلاعب بالانتخابات الرئاسية السابقة وبتحريض انصاره على مهاجمة الكونغرس وبدفع رشاوى وغير ذلك .