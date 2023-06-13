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شاهد.. نتنياهو يخسر في خطة تصدير أزمته لغزة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الباحث بالشؤون الاسرائيلية صالح ابو عزة ان الكيان الاسرائيلي يمر بكثير من الازمات وهذه الازمات متصاعدة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي، مشيرا الى ان المستوى الداخلي ليس شق واحد المتمثل في العلاقة التناقضية بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بل يشمل ملفات داخلية عدة تتصادم وتجعل الكيان الاسرائيلي كل ما وقع في مأزق دخل الى اخر.

العالم - خاص العالم

واضاف ان هناك تناقضات بين نتنياهو والليكود وبين حلفاءه بن غفير وسموتريتش الذي يقفون له على كل مسألة ويظهرون نتنياهو الذي كان يلقب سابقا بـ "ملك اسرائيل" بانه هذا الرجل الضعيف وهم الممسكان بخيوط اللعبة داخل الحكومة .

وتابع الان هناك ازمة متصاعدة بين الائتلاف الحكومي من جانب وبين المعارضة الاسرائيلية ، ونتنياهو حاول ان يخرج من الازمة عبر تصديرها الى غزة في معركة ثآر الاحرار الا انه لم يستطع استغلال واقع هذه المعركة لانها كانت على عكس ما يريده وكان احد اهدافه التي كان يريده اخفات صوت المظاهرات في الداخل على اساس نوع من التكتل بين الائتلاف والمعارضة لتجاوز ازمة خارجية ولم ينجح في ذلك وفي ظل معركة ثآر الاحرار كان هناك نشاطات للمعارضة في مسألة الاصلاح القضائي وغيره.

واشار الى ان المعارضة تذهب الى الامام في خطوات وهناك تصعيد واضح ولكن في مقابله هناك تصعيد اخر من الائتلاف.

المزيد بالفيديو المرفق..

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