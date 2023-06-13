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أحدث نظريات التحضر: اعرف شوكولامو تکن متحضراً !

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أثارت الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية غضباً واسعاً علی مواقع التواصل الاجتماعي بعد اطلاق أقاويل مسيئة وعنصرية ضد اللاجئين السوريين.

العالم - لبنان

وبينما يجعل الکثير أي معلومات عن شوكولامو، اخترعت الأحمدية معياراً جديداً للتحضر والتمدن وهو معرفة ما هو "شوكولامو" معتبرة ان اللاجئين السوريين غيرمتحضرين بسبب عدم معرفتهم ما هو شوكولامو و ولا يقولون بونجور بدلا من صباح الخير.

ومع ان من الأفضل عدم الرد على هذه التصنيفات التي تتبناها الاعلامية نضال الاحمدية، لانها لا تمت للتحضر والرقي بأي صلة، لکن مواقع التواصل عجت بالردود ضد هذه الرؤية الدنيئة من التحضر. فقد علق "خليل رمضان" مغرداً:"اذا بتاكلي شوكولامو او تقولي بونجور بدل صباح الخير اكيد رح ترتاحي حسب ثقافة نضال الاحمدية".

اما "يوسف" فکتب ردا على الاحمدية:"أمام نضال الأحمدية فرصة تسجيل ماركة تجارية باسم شوكولامو ستجلب الكثير من المال من مستخدمي هذا الاسم تجارياً".

وکتبت "سنا" في تغريدة:"إذا من وجهة نظرك بونجور و شوكولامو بدهن يحددوا ثقافة شعب كامل معناها انت مانك فهمانة المعنى الحقيقي للثقافة والحضارة من الأساس".

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