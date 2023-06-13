شاهد.. ما هي دلالة ارتفاع دعوات العصيان في كيان الاحتلال؟

العالم - خاص العالم

واوضح ان هناك تحولات بدءت تظهر ارهاصات داخل المجتمع الصهيوني وربما تفرز الحالة الموجودة الان وهي غياب مفهوم الرمزية القيادية لقادة الاحتلال الاسرائيلي ، فكيان الاحتلال منذ نشأته عام 48 وحتى الان قام على الشخصيات التي تعزز التماسك او تعزز مفهوم البرنامج الصهيوني الذي تقوم عليه كيان الاحتلال وكانه كان هناك انصياع لهذه الشخصيات باعتباره صاحبه المنهج المتكامل للمشروع الصهيوني الان هناك حالة تحول نحو هذه الرمزية هذه القيادة.

واضاف ان الان هناك فجوة في مفهوم الثقة ما بين الاحزاب و بين المجتمع وبين قادة الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي هذا الامر يعزز القضية ان اي خطوة من قبل قادة الاحتلال الصهيوني سيفهم على ان البعد الشخصي هو المتقدم وهذا يجعل الجميع يتحدث عن تحقيق مصالح شخصية للشخصيات وليس المشروع الصهيوني .

وتابع ان الدعوات التي يتم الحديث عنها سواء للعصيان المدني او الذهاب الى تعزيز مفهوم الاصلاح القضائي من جانب اخر هي يشوبها الكثير من المصالح الذاتية والمناكفات وهذا ربما يجعل الكيان الاسرائيلي في حالة عدم استقرار.

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