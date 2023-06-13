الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث 'خطير' في 'نوتنغهام'..'سوناك' يعلق!

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وأفادت شرطة المدينة بأن الضباط وأجهزة خدمات الطوارئ في عدة مواقع يتعاملون مع "حادث خطير مستمر"، مؤكدة أنه تم إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث.

وطلبت من "الجمهور وسائقي السيارات تجنب الطرقات المغلقة واتخاذ طرق بديلة".

هذا وبعدمضي ساعات، أصدرت الشرطة بيانا، صرحت فيه باعتقال رجل بعد العثور على 3 قتلى في نوتنغهام كانوا ضحية عمليات طعن ودهس وقتل متزامنة.

وقالت شرطة نوتنغهامشير في بيان إن "تم إلقاء القبض على رجل (31 عاما) للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة"، مبينة أنه "تم استدعاء الشرطة إلى طريق إلكستون بعد الساعة الرابعة فجرا حيث تم العثور على شخصين ميتين في الشارع. ثم تم استدعاء الضباط إلى حادث آخر في شارع ميلتون حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص، يتم علاجهم حاليا في المستشفى. كما تم العثور على رجل ميتا في طريق مجدالا".

وقالت رئيسة الشرطة كيت مينيل: "هذا حادث مروع ومأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص. نعتقد أن هذه الحوادث الثلاثة كلها مرتبطة ولدينا رجل رهن الاعتقال. هذا التحقيق في مراحله الأولى ويعمل فريق من المحققين على تحديد ما حدث بالضبط".

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأن الضباط وأجهزة خدمات الطوارئ في عدة مواقع يتعاملون مع "حادث خطير مستمر"، مؤكدة أنه تم إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث.

وطلبت من "الجمهور وسائقي السيارات تجنب الطرقات المغلقة واتخاذ طرق بديلة".

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، عن تضامنه مع المصابين وعائلات ضحايا الحادث الذي وقع في مدينة نوتنغهام.

وقال سوناك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم المستمرة للحادث الصادم الذي وقع في نوتنغهام هذا الصباح، أنا على اطلاع دائم على التطورات".

وأكد سوناك أنه "يجب إعطاء الشرطة الوقت الكافي للقيام بعملهم"، مضيفا أن "أفكاره مع المصابين ومع عائلات وأحباء الذين فقدوا أرواحهم".

من جانبها، عبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن حزنها على الوفيات، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "أشعر بالصدمة والحزن لأن 3 أشخاص فقدوا حياتهم اليوم في نوتنغهام، أفكاري مع المتضررين من هذا الحادث، وأنا ممتنة لخدمات الطوارئ على استجابتهم"، مؤكدة أنها تحدثت مع قائد شرطة نوتنجهامشير لمتابعة الأوضاع.