جامعة 'شريف' الإيرانية الأولى في أولمبياد 'بتروكب' للجامعات

العالم - إيران

وتهدف المسابقة إلى تطوير حقل نفطي لزيادة الإنتاج لمدة خمس سنوات متتالية عن طريق برنامج محاكاة للواقع مع تطوير المفاهيم النفطية لدى الطلبة، واختبار قدراتهم على تحليل.

وتعد مسابقة بتروكب(Petro-Cup) العالمية التي تنظمها سنويا جامعة نافتا Nafta الروسية لطلبة هندسة النفط والغاز واحدة من المسابقات العالمية لمهندسي البترول حيث يحاول المشاركون تخطيط وتطوير حقول النفط في بيئة واقع افتراضي.

وتتكون هذه المسابقة من مرحلتين الأولى تقام إقليميا، وبعد ذلك يتم اختيار الجامعات المتأهلة من كل إقليم للتنافس على مستوى العالم، ويتكون كل فريق من 10 طلبة.

كذلك تهدف المسابقة إلى تطوير حقل نفطي لزيادة الإنتاج لمدة خمس سنوات متتالية عن طريق برنامج محاكاة للواقع مع تطوير المفاهيم النفطية لدى الطلبة واختبار قدراتهم على تحليل المعطيات واتخاذ قرارات مبينة على فهمهم لمواد تخصصهم.

وأقيمت هذه المسابقة عبر الإنترنت وبمشاركة 9 دول من شمال أوراسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا.

وقد حصل فريق "نيوجن "(Neogen) من كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة شريف للتكنولوجيا على المركز الأول بهذه المسابقة ليتأهل إلى بطولة العالم في تشرين الثاني/نوفمبر2023.

ويضم الفريق كل من آريا سيف، وسبا كلاتي، وأمير حسين عبدالملكي، ومتين کودرزي، ومحدثة قنبري، وحسين محمدي وسبحان كهن بور.

وقد حل فريق "جوراسيك (Jurassic)" من الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، بينما جاء فريق "كربون (carbon)" من جامعة السلطان قابوس في عمان و فريق "تريسيك" من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في المركز الثالث والرابع على التوالي.

يذكر بأن المرحلة الإقليمية من مسابقة بتروكب أقيمت يومي 31 أيار/مايو و 1 حزيران/يونيو 2023.