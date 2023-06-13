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بأي روحية يذهب حزب الله الى الجلسة النيابية لانتخاب رئيس لبنان؟

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ان الجلسة النیابیئ انتخاب رئيس لبنان يوم الاربعاء القادم، سوف لن تكون حاسمة.

وقال في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": انه لا يتصور انه سيحصل فيها انجاز للاستحقاق الرئاسي، مشيراً الى ان هناك من الفرقاء يريد من هذه الجلسة ان يسجلوا رقماً من اجل مواجهة المرشح الوزير سليمان فرنجية، فيما ليس هناك مرشح مقابل فرنجية من يحمل رؤية اقتصادية، سياسية، اجتماعية.

كما اعتبر ان الافرقاء لم يجتمعوا من اجل برنامج او مواصفات وانما هدفهم هو الاجتماع من اجل مواجهة المرشح الوزير فرنجية، وبالتالي مواجهة اطراف اساسية موجودة في البلد، واصفاً هذا النمط من العمل لانتخاب الرئيس لا يحقق انجاز الاستحقاق، بل المطلوب ان يكون هناك توافقاً وتمهيداً ومحاولة البحث عن قواسم مشتركة وعدم التباري الاعلامي، وعدم اللجوء الى تجميع النقاط من اجل المناكفة والمواجهة، باعتبار ان هذه الطريقة لا تثمر انتخاب الرئيس.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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