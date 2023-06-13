محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية.. وهو يواصل التحدي وسط استنفار أمني!

العالم - الأميركيتان

ودونالد ترامب "الملياردير" الذي حوكم في الكونغرس مرتين والذي ينافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024،متّهم بحيازة أسرار حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

كما أنه متهم بمشاركة معلومات بالغة السرية مع أشخاص لا يملكون تصريحا أمنيا، في قضية أكثر خطورة من أيّ قضية واجهها من قبل.

وبعاداته المعهودة من ترامب، فإنه حافظ على نبرة التحدي وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له "تروث سوشال" وهو يتوجه لقضاء ليلته في نادي الغولف الخاص به والذي يبعد 125 دقيقة عن المحكمة "علينا أن نكون جميعا أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي".

ورفض ترامب لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة والتي أصدرتها وزارة العدل في ختام تحقيق استمر أشهرا، واصفا إياها بأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة".

وبالتزامن.. شهد محيط المحكمة استنفارا أمنيا، تحسبا لأي فوضى قد يفجرها أنصار ترامب الذي سيحتفل غدا الأربعاء بعيد ميلاده الـ77.

فقد دعت مجموعات من أنصار الرئيس السابق المثير للجدل للتجمع اليوم أمام المحكمة دعما له، ضد تلك القضية التي تعتبرها الأغلبية الساحقة من الجمهوريين مسيسة أو ذات دوافع سياسية، بحسب ما أظهر أحدث استطلاع لشركة أيبسوس ورويترز.



في المقابل، سعت الشرطة المحلية إلى طمأنة سكان مدينة ميامي بأن عناصرها سيتعاملون بكل مهنية وحسم مع أي احتجاجات متفلتة.