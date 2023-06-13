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رئيس كوريا الجنوبية يزور فرنسا وفيتنام..ماالهدف؟!

رئيس كوريا الجنوبية يزور فرنسا وفيتنام..ماالهدف؟!
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس يون سوك يول سيزور فرنسا وفيتنام، الأسبوع المقبل.

العالم - آسيا والباسفيك

ويلتقي يول زعيما البلدين، بهدف دعم مساعي بلاده لاستضافة معرض إكسبو 2030، التي من من المتوقع اختيار الدولة المضيفة له في نوفمبر المقبل.

وقال نائب مستشار الرئيس للأمن القومي، كيم تاي هيو، إن يون سيعقد اجتماع قمة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته باريس يومي 20 و21 يونيو الحالي.

ويحضر الرئيس الكوري الجنوبي اجتماع المكتب الدولي للمعارض، وهو الجهة المنظمة لمعرض إكسبو 2030.

ويزور يون فيتنام في 22 يونيو تلبية لدعوة من رئيس الدولة فو فان ثونغ.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وفدا من قطاع الأعمال قوامه 205 أشخاص سيرافق الرئيس في زيارته فيتنام.

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رئيس كوريا الجنوبية يزور فرنسا وفيتنام..ماالهدف؟!

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