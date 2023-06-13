رئيس كوريا الجنوبية يزور فرنسا وفيتنام..ماالهدف؟!

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ويلتقي يول زعيما البلدين، بهدف دعم مساعي بلاده لاستضافة معرض إكسبو 2030، التي من من المتوقع اختيار الدولة المضيفة له في نوفمبر المقبل.

وقال نائب مستشار الرئيس للأمن القومي، كيم تاي هيو، إن يون سيعقد اجتماع قمة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته باريس يومي 20 و21 يونيو الحالي.

ويحضر الرئيس الكوري الجنوبي اجتماع المكتب الدولي للمعارض، وهو الجهة المنظمة لمعرض إكسبو 2030.

ويزور يون فيتنام في 22 يونيو تلبية لدعوة من رئيس الدولة فو فان ثونغ.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وفدا من قطاع الأعمال قوامه 205 أشخاص سيرافق الرئيس في زيارته فيتنام.