فيديو..إصابة 3 من قوات الاحتلال ومستوطن بعملية إطلاق نار قرب جنين

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر عبرية، بإصابة 4 إسرائيليين (مستوطن و3 من جنود جيش الاحتلال) بجراح، جراء تعرض مركبتهم لإطلاق نار، عند معبر الريحان قرب جنين.

ووفق القناة 14 العبرية، فإن مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه شاحنة "إسرائيلية" ثم أطلقت النار مرة أخرى تجاه مركبة "إسرائيلية"، أسفرت عن إصابة مستوطن وثلاثة جنود.

وانسحب منفذو عملية إطلاق النار بسلام، فيما لم يتحدث الاحتلال وإعلامه عن أي حالة اعتقال في المنطقة.

وأسفرت العمليات البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري عن مقتل 20 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً، وإصابة 55، وجاءت هذه العمليات رداً على جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه، التي أسفرت خلال هذا العام وحده عن استشهاد 162 فلسطينياً وإصابة المئات.