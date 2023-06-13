استنفار بريطاني وقتلى في نوتنغهام، وذكرى فتوى الجهاد الكفائي في العراق

ووسط الغموض الذي يلف القضية اجرت الشرطة البريطانية انتشارا مكثفا فيما وثفت الحادث بالمروع والمأساوي.



وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... دعوة السيد محمد رضا السيستاني، النجل الأكبر للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، إلى استذكار شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي وذلك مع حلول ذكراها التاسعة.

وقال إن فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من على منبر صلاة الجمعة في كربلاء المقدسة عام ألفين وأربعة عشر جعلت العراقيين يهبون لمقارعة الإرهابيين ودفع شرهم في مشاهد رهيبة قل نظيرها في التاريخ القريب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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