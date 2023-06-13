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وزير خارجية إيران يجري مباحثات مع نظيره الفنزويلي

وزير خارجية إيران يجري مباحثات مع نظيره الفنزويلي
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء في كاراكاس، مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، حيث تباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

هذا اللقاء، جاء على امتداد اللقاءات والمباحثات الجارية في كاراكاس، بين الوفد الإيراني رفيع المستوى الذي يقود رئيس الجمهورية السيدإبراهيم رئيسي، إلى هذا البلد.

علما أن اعضاء الوفد الإيراني الذي يضم جمعا من كبار مسؤولي البلاد، أبرم والجانب الفنزويلي اليوم الثلاثاء، على 19 وثيقة للتعاون الثنائي بحضور رئيسي البلدين السيدإبراهيم رئيسي ونيكولاس مادورو.

مذكرات التعاون هذه، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والتأمين، والنقل البحري، والتعليم العالي، والزراعة، والأدوية والطب، والثقافة، وقطاع التعدين.

ووصل رئيسي، أمس الإثنين حسب التوقيت المحلي، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث توجه إلى مقبرة سيمون بوليفار زعيم ثورات التحرر بأميركا اللاتينية، وضع إكليلا من الزهور؛ مشيدا بنضالات هذا القائد البوليفاري ضد الاستعمار، كما وقع على سجل الذكريات المخصص لزواره.

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زيارة رئيس الجمهورية الى كاراكاس تأتي في إطار الدبلوماسية والسياسة الخارجية المتوازنة للحكومة

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