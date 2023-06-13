وزير النفط: تصدير مليونين و800 ألف قطع مصفاة إلى فنزويلا

العالم - إيران

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى فنزويلا قال جواد أوجي: شهدنا أمس توقيع وثائق وعقود مهمة للغاية في قطاع النفط.

وذكر أن: فنزويلا لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم بنسبة 17.5٪ وأكد أن هناك طاقة كامنه جيدة في التجارة مع هذا البلد لأن هذا البلد لديه أربع مصافي بطاقة 1.4 مليون برميل من النفط ولكن بسبب العقوبات ومغادرة الطاقات المختصة، تم إهمالها وتوقفت عن العمل .

وأوضح أوجي: مع بداية الحكومة الإيرانية الحالية، بدأت الأنشطة في مجال تطوير تصدير النفط والغاز والطاقة باستخدام القدرات الحالية، وتم حتى الآن تصدير أكثر من 2 مليون و 800 ألف قطعة للمصافي عبر المصنعين والمقاولين الإيرانيين وتمكنا من إنعاش جزء كبير من طاقة التكرير في هذا البلد.

وشدد على أن تاهيل المصافي خارج البلاد كان من الأعمال الجيدة التي تم القيام بها، وقال: البتروكيماويات كانت أيضا على جدول الأعمال وهناك 12 مليون طن من الطاقة المركبة بما في ذلك الأمونيا واليوريا والبولي إيثيلين في فنزويلا.

وصرح وزير النفط أنه بالنظر إلى القدرة على توريد المعدات والمحفزات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، سنقوم بتفعيل مجمع البتروكيماويات المركب وسنتشارك لإحياء طاقته الكامنة وتسويق منتجاته في الأسواق.

وبحسب أوجي، فقد تم توقيع عقد جيد لتطوير حقول النفط والمحطات النفطية من أجل تفريغ الحمولات.