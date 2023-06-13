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أسر '300 جندي' من جيش السودان على يد قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور

أسر '300 جندي' من جيش السودان على يد قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان،اليوم الثلاثاء، أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني، بينهم ضباط، في ولاية جنوب دارفور.

العالم - السودان

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها: "تصدت قوات الدعم السريع، لهجوم من ميليشيات البرهان الانقلابية بمنطقة (أم دافوق) الحدودية التابعة لولاية جنوب دارفور".(حسبما جاء في البيان).

وأضاف البيان: "تمكنت قواتنا من الاستيلاء الكامل على حامية منطقة (أم دافوق) الحدودية بجنوب دارفور، وكبدت قواتنا، الانقلابيين خسائر فادحة والاستيلاء على 24 مركبة لاندكروزر وعدد 4 مدرعات وأسر 6 ضباط بقيادة عقيد ركن و300 من الرتب الأخرى".

هذا وأفادت المصادر المطلعة اليوم ،بمقتل 4 مدنيين سودانيين وتدمير 4 منازل إلى جانب إصابة آخرين، جراء قصف مدفعي في منطقة اللاماب جنوبي العاصمة الخرطوم .

وقصف الجيش السوداني مواقع تمركز قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل، تزامنا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة للقوات المسلحة، وسماع دوي مضادات الطيران التابع للدعم السريع.

ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار، سرعان ما كان يتم خرقها.

وتزداد الأوضاع الإنسانية وحركة المدنيين تعقيدا ومأساوية جراء الاشتباكات المسلحة في السودان، في ظل نفاد الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب، مع تفشي موجات غلاء في جميع أسعار الاحتياجات اليومية الأساسية.

كما يواجه مرضى الكلى معاناة صحية مستمرة جراء توقف جميع وحدات غسيل الكلى بالخرطوم، باستثناء واحدة تعمل بمشفى سوبا، ولمدة 4 ساعات فقط خلال اليوم.

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