الإرادة السياسية الراسخة لدول الخليج الفارسي ساهمت في بناء جسر للصداقة والأخوة

العالم - إيران

والتقى علي باقري، الذي يزور الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، بالمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، و وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، تزامنا مع وصول السفير الإيراني الجديد إلى أبوظبي وعقد معهما جولة من المباحثات.

وأكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني على فاعلية سياسة الجوار وقال إن جسر الصداقة والأخوة الذي أقيم بجهود دول جنوب وشمال الخليج الفارسي في ضوء الإرادة السياسية لهذه الدولة أسس لآفاق وضاءة من الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني في هذه اللقاءات على الرؤية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية في التفاعل غير المحدود والشامل مع جيرانها، واعتبر التشاور السياسي المستمر بين مسؤولي وزارتي خارجية البلدين بأنه أهم عامل لتعزيز العلاقات بين طهران وأبو ظبي وأوضح: الأمن والاستقرار الإقليمي المستدام مرهون بتعاون جميع دول المنطقة من أجل التنمية والتقدم.

وتأكيدا على فاعلية سياسة الجوار صرح باقري كني بأن: جسر الصداقة والأخوة الذي أقيم بجهود دول جنوب وشمال الخليج الفارسي في ضوء الإرادة السياسية لهذه الدولة قد لافاق وضاءة من الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

واعتبر باقري الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات بأنهم دعامة قوية ورأسمالا راسخا لبناء العلاقات الثنائية بين طهران وأبوظبي وقال إنه تشاور مع الجانب الإماراتي لحل قضاياهم ومشاكلهم.

وشدد المسؤولين الإماراتيين الكبيرين في هذه اللقاءات على عزم حكومة بلادهما على تحسين العلاقات بشكل شامل مع جمهورية إيران الإسلامية واعتبرا تعميق العلاقات الاقتصادية من أولويات العلاقات الثنائية.

واعتبر المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، في لقاء مع دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي ودبي، أن مفتاح تعزيز علاقات إيران والإمارات في المرحلة الجديدة هو توطيد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين.