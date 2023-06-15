احتجاجات غاضبة أمام عدد من المصارف في العاصمة بيروت

العالم - خاص بالعالم

وافادت مصادر محلية بأن المحتجين عمدوا الى تحطيم واجهات عدد من المصارف وإحراق للإطارات مشيرة الى وقوع اشتباكات مع الجيش اللبناني بعد منعه المعتصمين من الاعتداء على واجهة احد المصارف.



غضب المودعين اللبنانيون يستعر من جديد حيث اصحبت عدد من المصارف في بيروت عرضة لهجمات من قبل محتجين غاضبين لعدم تمكنهم من سحب أموالهم.



جاءت الاحتججات لتلبية لدعوة اطلقتها جمعية صرخة المودعين عبر حسابها في فيس بوك للتجمع في وسط بيروت و التي دعت جيمع المودعين و المتضررين من المصارف للمشاركة الواسعة لإطلاق صرخة في وجه من سرق أموالهم حسب تعبيرها.

وتخللت الاحتجاجات إضرام لإطارات السيارات وإشعال للألعاب النارية وإغلاق للشوارع من قبل المتظاهرين الغاضبين.



مصارف بيروت و عودة و بيبلوس في العاصمة بيروت شهدت اعنف الاحتجاجات حيث دمر المودعون واجهاتها و أشعلوا الاطارات امام مداخلها وذلك تزامنا مع وصول عناصر من الجيش ما أدى إلى احتكاك بين الجانبين.

وهتف المحتجون وهم يحملون الاعلام اللبنانية بشعارات ضد الجهات التي تحتجز أموالهم حسب تعبيرهم، مؤكدين مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم المحقة.

وشهدت الساحة البنانية في وقت سابق احتجاجات مماثلة، من قبل المودعين لعدم تمكنهم سحب أموالهم كما تظاهر متقاعدون مدنيون وعسكريون وغيرهم، احتجاجا على تدني الأجور وتدهور الأوضاع المعيشية.



يواجه لبنان منذ2019 ازمة اقتصادية هي الاسوأ في العالم حسب البنك الدولي. وتوصل لبنان وصندوق النقد إلى اتفاق مبدئي حول خطة مساعدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مع عجز السلطات عن تطبيق إصلاحات جذرية ملحة.

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