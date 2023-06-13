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شاهد.. موكب ترامب يغادر منتجعه في طريقه لمقر المحكمة بفلوريدا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

غادر موكب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منتجعه، وهو في طريقه إلى مقر المحكمة في مدينة ميامي لبدء إجراءات محاكمته.

العالم - الأميركيتان

وقال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعليقا على مثوله أمام المحكمة:" إن الولايات المتحدة فى حالة تدهور".

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامي، بينما إحتشد أنصاره أمام المحكمة "رفضا" للاتهامات الموجهة له.

وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أي احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.

وخلال الأسبوع الماضي، وُجّهت 37 تهمة إلى دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها يوم الجمعة، واتُهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.

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