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فيصل بن فرحان في العاصمة طهران على رأس وفد رفيع المستوى

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

في مؤشر على مزيد من التقارب بين الرياض وطهران، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة طهران، في زيارة الأولى لوزير خارجية سعودي بعد اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان، واللقاء هو الثالث بين الوزيرين بعد لقائي بكين وكيب تاون.

ودارت المحادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعديد من الملفات الاقليمية والدولية، وآخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين.

من جانبه، قال فيصل بن فرحان إننا نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم كله، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية لتعاون البلدين في ضمان أمن المنطقة.

تمثل زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران استمرارا للاتجاه نحو تعزيز العلاقات الإيرانية السعودية منذ توقيع الاتفاق بين البلدين برعاية صينية في بكين في العاشر من شباط الماضي، وتأتي تأكيدا على صمود هذا الاتفاق والمضي نحو تنفيذه بسلاسة.

هذا وإن استئناف العلاقات السياسية بين طهران والرياض، يمكن أن يفتح الباب أمام التقارب والتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، كما من المتوقع أن ينعكس أيضا على حلحلة ملفات عالقة في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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