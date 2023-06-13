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ترامب یغادر المحكمة بعد أن دفع ببراءته في قضية الوثائق السرية

ترامب یغادر المحكمة بعد أن دفع ببراءته في قضية الوثائق السرية
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

سُمح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمغادرة مقر المحكمة في ميامي من دون شروط، بعد جلسة الاستماع بشأن قضية الوثائق السرية.

العالم - الأميركيتان

و أكّدت شبكة "سي إن إن" أنّه "لن يتم فرض قيود على السفر بالنسبة لترامب بعد جلسة محاكمته في ميامي، في قضية الوثائق السرية".

وكانت قد بدأت جلسة الاستماع إلى الرئيس الأميركي السابق، حيث تلت عليه القاضية الفيدرالية لائحة الاتهام في قضية الوثائق السرية، بينما دفع ترامب ببراءته في جلسة محاكمته وذكر أنه غير مذنب بعد الاستماع للائحة الاتهام

وكانت قد وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة، واتُهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.

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