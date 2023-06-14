الرئيس الفنزويلي: إيران قوة ناشئة في العالم الجديد

العالم - إیران

وكتب مادورو في تغريدة على تويتر الثلاثاء: نحن ندرك أهمية التعليم والعلوم والتكنولوجيا للشباب ، وندرك التقدم العظيم الذي تحرزه جمهورية إيران الإسلامية في مختلف المجالات. إيران هي قوة ناشئة في العالم الجديد.

يذكر ان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي التقى خلال زيارته الى كاراكاس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، ووقع وفدا البلدين رفيعي المستوى على 19 وثيقة تعاون مهمة.

كما التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مع رئيس البرلمان ومجموعة من رؤساء لجان المجلس الوطني الفنزويلي ، وزار معرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية ، ورعى احياء خط إنتاج شركتين إيرانيتين كبيرتين للسيارات والقى كلمة امام حشد من الشباب والنخب الفنزويليين.

وكان آية الله رئيسي قد بد امس الاول الاثنين جولة في اميركا اللاتينية على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع استهلها بفنزويلا وتشمل ايضا نيكاراغوا وكوبا من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة.