الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الفنزويلي: إيران قوة ناشئة في العالم الجديد

الرئيس الفنزويلي: إيران قوة ناشئة في العالم الجديد
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها قوة ناشئة في العالم الجديد.

العالم - إیران

وكتب مادورو في تغريدة على تويتر الثلاثاء: نحن ندرك أهمية التعليم والعلوم والتكنولوجيا للشباب ، وندرك التقدم العظيم الذي تحرزه جمهورية إيران الإسلامية في مختلف المجالات. إيران هي قوة ناشئة في العالم الجديد.

يذكر ان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي التقى خلال زيارته الى كاراكاس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، ووقع وفدا البلدين رفيعي المستوى على 19 وثيقة تعاون مهمة.

كما التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مع رئيس البرلمان ومجموعة من رؤساء لجان المجلس الوطني الفنزويلي ، وزار معرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية ، ورعى احياء خط إنتاج شركتين إيرانيتين كبيرتين للسيارات والقى كلمة امام حشد من الشباب والنخب الفنزويليين.

وكان آية الله رئيسي قد بد امس الاول الاثنين جولة في اميركا اللاتينية على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع استهلها بفنزويلا وتشمل ايضا نيكاراغوا وكوبا من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة.

روابط ذات صلة

مادورو يخلّد ذكرى الشهيد قاسم سليماني لكشفه هجوما سيبرانيا أميركيا على فنزويلا

مادورو يمنح رئيسي وسام الاستحقاق الوطني الفنزويلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الفنزويلي: إيران قوة ناشئة في العالم الجديد

نيجيريا.. مصرع أكثر من مئة شخص جراء غرق قارب في نهر

الخزانة الأمريكية تقر بتوجه الدول نحو 'استبدال الدولار'

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق

رئيسي يتوجه الى نيكاراغوا في ختام زيارته لفنزويلا

البيت الأبيض ينفي تورط بايدن في التهم الموجهة لترامب