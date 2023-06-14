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هل يمكن ربط ما حصل للمروحية الامريكية بالشمال السوري عما حصل سابقاً؟

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد هيثم حسون، ان حادثتي اصابة 23 عسكرياً امريكياً بصدمات دماغية في مارس الماضي، جراء هجومين شنهما مسلحون، واصابة 22 آخرين حالياً في حادث المروحية الامريكية شمال شرق سوريا، يختلفان من حيث الشكل ومجريات الاحداث.

وقال حسون في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان الحادث الاول تبنته جهات معادية للولايات المتحدة الامريكية، حيث اعترفت الاخيرة بان ما حصل هو نتيجة عمل عسكري معادي، واشار الى ان حادث المروحية الامريكية الاخير الغامض قد يكون عطف فني او انها تعرضت لنيران معادية، وبطبيعة الحال لن تعترف الولايات المتحدة بخسائرها الناجمة عن عمل معادي لان هذا الامر يتطلب تغيير في السياسة وفي الاستراتيجية التي تتبعها في التعامل في التنف والمنطقة الشرقية بسوريا.

واوضح، ان هذا الحادث يحتاج الى وقت كي تتبنى جهة معينة هذه العملية، او ليتم الاعلان من قبل قوات الاحتلال الامريكية عن تفاصيل اكثر.

هذا وقد اعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن مروحية أميركية تعرضت يوم الاحد الماضي لحادث في شمال شرق سوريا مما أدى إلى إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة، وأن التحقيق لا يزال جارياً للوقوف على سبب الحادث.

وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» أنه تم إجلاء عشرة من العسكريين إلى منشآت رعاية خارج منطقة عمليات القيادة المركزية.

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