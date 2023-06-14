بماذا ينذر حادث المروحية الامريكية في الشمال السوري؟

وقال نعمة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الخسائر الامريكية في شمال شرق سوريا، بدأت تزداد بسبب التواجد غير الشرعي، مشيراً الى ان مئة عضو في مجلس النواب والشيوخ الامريكي صوتوا في الولايات المتحدة الامريكية بضرورة الانسحاب الامريكي من سوريا، لانه تم بدون اذن من مجلسي الشيوخ.

وتوقع تصاعد عمليات المقاومة الشعبية ضد القوات الامريكية وقد تؤدي الى وقوع قتلى، وهذا ما يحذر منه الكثيرون في الولايات المتحدة ومنهم السفير الامريكي السابق في دمشق روبرت بارت عندما قال عندما تكون هناك 20 او 30 جثة تعود الى الولايات المتحدة فعلى الاخيرة ان تنسحب.

هذا وقد اعلنت القيادة المركزية الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن مروحية أمريكية تعرضت لحادث في شمال شرق سوريا مما أدى إلى إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة، وأن التحقيق لا يزال جارياً للوقوف على سبب الحادث.

وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» أنه تم إجلاء عشرة من العسكريين إلى منشآت رعاية خارج منطقة عمليات القيادة المركزية.

